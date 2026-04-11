Insólito: un jugador de Gimnasia de Jujuy fue detenido por hacer una amenaza de bomba en el avión que debía trasladar al equipo

El lateral fue esposado y bajado de la aeronave luego de que se activara el protocolo de seguridad. La delegación debía viajar para enfrentar a Agropecuario.

Hoy 18:41

Un hecho tan grave como insólito ocurrió en el avión que debía trasladar al plantel de Gimnasia de Jujuy hacia Buenos Aires. Cuando la aeronave se encontraba a punto de despegar, un integrante del equipo dijo que tenía una bomba en su bolso, por lo que generó pánico entre los pasajeros y terminó detenido.

Se trata de Emiliano Endrizzi, lateral izquierdo del Lobo jujeño. Según indicaron testigos que estaban en la aeronave, el futbolista habría gritado "bomba" minutos antes del despegue. Esto hizo que se activara el protocolo de seguridad aeroportuaria por lo que fue reducido y retirado del avión esposado, entre los insultos de los pasajeros.

Además, el vuelo se canceló y todos los pasajeros tuvieron que bajar de la aeronave para que el personal especializado realizara los controles correspondientes para descartar la presencia de artefactos explosivos, algo que terminó confirmándose en los minutos posteriores.

Si bien trascendió que Endrizzi habría dicho que tenía una bomba en modo de broma , no se descarta que sea imputado por intimidación pública, además de que también habrá que ver si el club tomará medidas disciplinarias contra el jugador, ya que el plantel debía viajar a Buenos Aires para el partido de este domingo a las 16 ante Agropecuario.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy

Justamente, el club se refirió al hecho en sus redes sociales con la publicación de un comunicado: "El cuerpo de abogados del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad en el Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”, situación por la cual resultó afectada la partida del vuelo que debía trasladar al plantel profesional a Buenos Aires para disputar el partido contra Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional", sin dar más detalles sobre la situación del jugador.