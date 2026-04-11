“Deténganse, es tiempo de paz”: el llamado urgente de León XIV

El Papa exigió a los líderes mundiales abandonar la confrontación y apostar al diálogo.

Hoy 18:46

En medio de un continuo escenario de tensión en Medio Oriente, el papa León XIV encabezó este sábado una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro y lanzó un mensaje con fuerte tono político y humanitario. Sin mencionar países ni líderes de manera directa, cuestionó el clima global de confrontación y advirtió sobre las “continuas violaciones del derecho internacional”.

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Durante la ceremonia, convocada días atrás en el marco de su mensaje pascual y bendición “urbi et orbi”, el Pontífice pidió frenar la escalada bélica y llamó tanto a los gobernantes como a la sociedad civil a asumir responsabilidades frente a la crisis. En ese contexto, condenó el “delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo”, una definición que volvió a exponer su preocupación por el rumbo que tomó la política internacional.

Ante cardenales, obispos, sacerdotes y miles de fieles reunidos en el Vaticano, León XIV también reivindicó el valor de la oración como una herramienta activa frente al sufrimiento provocado por la guerra. “La oración no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que desata tanta injusticia. Es, en cambio, la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte”, afirmó. Luego agregó: “Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito, ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad”.

A lo largo de su mensaje, el Papa retomó además palabras de Juan Pablo II para insistir con una consigna histórica del Vaticano frente a los conflictos armados. “Yo pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Siento el deber de decir a todos los jóvenes, a los más jóvenes que yo, que no tienen esa experiencia: ‘¡Nunca más la guerra!’, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas. Debemos hacer todo lo posible. Sabemos muy bien que no es posible la paz a toda costa. Pero todos sabemos cuán grande es esta responsabilidad”, citó.

En esa línea, sostuvo que para los cristianos “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”, y volvió a remarcar que el mundo atraviesa un cuadro de creciente agresividad política y militar. También alertó que “los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados” y lamentó que incluso “el Santo Nombre de Dios es arrastrado en discursos de muerte”, en referencia al uso de argumentos religiosos para justificar enfrentamientos armados.