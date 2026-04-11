Nediani inauguró la pavimentación y el sistema de iluminación LED de la Av. del Libertador

La obra transforma un sector históricamente postergado y fortalece la integración urbana de distintos barrios bandeños.

Hoy 18:24

El día jueves, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, inauguró 900 metros de pavimento y el nuevo sistema de iluminación LED de la calle Libertador, obras que beneficiarán a vecinos de los barrios Río Dulce, 17 de Octubre, Lourdes y Agua y Energía.

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Estas obras forman parte del Plan de Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos impulsado por la gestión del actual jefe comunal y fueron ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas y la colaboración de las secretarías de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Territorial y Servicios Públicos.

La habilitación contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que se acercaron para participar en este acontecimiento que beneficiará notoriamente a las comunidades de este sector de la ciudad.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani declaró: “Esta obra era muy anhelada por los vecinos de los barrios Río Dulce, 17 de Octubre, Lourdes y Agua y Energía, porque es una obra de 900 metros de pavimentación, con 50 columnas de iluminación, cableado y luces LED.

Este era un sector donde antes era un basural y los niños que iban a la Escuela René Favaloro del barrio Agua y Energía, tenían que cruzar literalmente un monte.

Bueno, con esta nueva obra, los chicos y los vecinos de este sector de la ciudad, no tendrán más ese problema. Además es una obra que integra a los barrios, ordena, organiza la ciudad y da un sentido de pertenencia a los bandeños.

Esta obra también es importante porque es fruto de un gran trabajo de diferentes áreas del municipio como Desarrollo Social. Porque para poder realizar esta obra hemos tenido que trasladar a cuatro viviendas que se encontraban en la traza del proyecto y se les otorgó un terreno propio a cada vecino con escritura, donde se le ha construido una casa para cada familia.

También tuvimos que solicitar la colaboración de los vecinos para que corran unos metros su tapia perimetral, llevándola más hacia adentro de sus casas para poder alcanzar el ancho necesario para hacer la calle.

Así que estamos muy agradecidos con los vecinos que interpretaron muy bien lo que queríamos hacer con el municipio”.

Agregó: “Esta obra es el fiel reflejo de cómo queremos trabajar en forma articulada con los vecinos. Siempre podemos llegar a un acuerdo y realizar obras de estas características que mejoran sensiblemente la calidad de vida a todos los vecinos.

Así que vamos a continuar con esta mirada, vamos a continuar con este sentido de pertenencia y bandeñidad.

Los bandeños sabemos qué debemos hacer para que la ciudad esté cada día mejor y que los vecinos vivan cada vez mejor. Pero tenemos que tener los recursos necesarios y esos recursos deben venir, indefectiblemente, de la coparticipación, tanto nacional como provincial.

Mientras sea intendente voy a seguir luchando hasta obtener la reparación histórica que La Banda necesita, porque los bandeños nos merecemos vivir mejor”.