Se realizó un operativo integral de salud en el CAMM Central Argentino

El operativo fortaleció la atención primaria, acercando servicios esenciales de salud y promoviendo la prevención en la comunidad.

Hoy 18:27

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, llevó a cabo un operativo integral en el CAMM Central Argentino, en el marco del “Día Mundial de la Salud”, con el objetivo de acercar servicios esenciales y promover el cuidado de la salud en la comunidad.

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Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder de manera gratuita a distintas prestaciones, entre ellas vacunación, atención en obstetricia, asesoramiento nutricional, testeos de VIH y sífilis, y controles de glicemia.

Además, se brindó un refrigerio a los asistentes, generando un espacio de encuentro y contención para las familias del sector.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de operativos, que permiten fortalecer la atención primaria de la salud, promoviendo la prevención y el acceso a servicios de manera cercana y accesible.

De esta manera, la gestión continúa impulsando políticas públicas orientadas al cuidado integral de la salud, acompañando a los vecinos con acciones concretas en los distintos sectores de la ciudad.