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Integrantes del Centro de Jubilados del barrio Misky Mayu recibieron vacunas antigripales

La iniciativa promovió la vacunación y el acompañamiento a los adultos mayores, reforzando el cuidado de su salud.

Hoy 18:29

La Oficina de Adultos Mayores de la municipalidad de La Banda desarrolló una Campaña de Vacunación Antigripal destinada a los integrantes del Centro de Jubilados del barrio Misky Mayu.

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Las inmunizaciones estuvieron a cargo del personal del área de Salud que también brindó información sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud en esta etapa de la vida.

Desde el área municipal mencionada destacaron que continuarán realizando esta acción en otras instituciones, reafirmando así su compromiso de cuidar y acompañar a los adultos mayores de la ciudad de La Banda.

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