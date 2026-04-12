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La condición de Netanyahu para fimar un acuerdo con Líbano

Para el mandatario israelí, la disolución del grupo Hezbolá es una condición indispensable.

Hoy 07:12

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló este sábado que el desarme de Hezbolá es un requisito indispensable para llegar a cualquier acuerdo de alto al fuego con Líbano.

En un mensaje transmitido por video, dijo que Líbano se había acercado a Israel en varias ocasiones durante el último mes en busca de iniciar negociaciones directas luego de las acciones militares israelíes.

"He dado mi aprobación, con dos condiciones: queremos lograr el desarme de Hezbolá y queremos un acuerdo de paz real, que dure por generaciones", expresó Netanyahu.

Asimismo, afirmó que la campaña en contra de Irán no ha terminado. Al señalar un mapa de Medio Oriente, Netanyahu añadió que el "eje iraní" quería "estrangular" a Israel y que "Israel está estrangulándolos".

"Nosotros los golpeamos. Aún tenemos más por hacer", añadió. En el comunicado, Netanyahu remarcó que ha dedicado mucho de su vida a asegurarse de que Irán no consiga armas nucleares, mientras que Irán siempre ha negado querer desarrollarlas.

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