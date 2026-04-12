Central Córdoba volvió a caer en su visita a Vélez y sigue sin levantar cabeza en el Apertura

El Ferroviario perdió por 1-0 ante el Fortín, sufrió la tercera derrota al hilo y se aleja de la clasificación.

13/04/2026

Central Córdoba atraviesa un momento preocupante en el Torneo Apertura: este lunes sufrió su tercera derrota consecutiva, al caer 1-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la fecha 14.

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El único gol del partido lo marcó Joaquín García, a los 10 minutos del primer tiempo, en un arranque en el que el equipo de Liniers golpeó rápido y condicionó el desarrollo del encuentro.

A partir de ese momento, Vélez manejó los tiempos y generó situaciones como para ampliar la diferencia, aunque también dejó con vida a un Central Córdoba que intentó reaccionar y por momentos lo puso en aprietos, sin lograr la igualdad.

La caída profundiza el mal presente del Ferroviario, que venía de resultados negativos y no logra encontrar regularidad en un tramo clave del campeonato. Además, dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los puestos de clasificación.

En contrapartida, el triunfo le permitió a Vélez alcanzar los 25 puntos y quedar como único líder de la Zona A, superando a Estudiantes de La Plata (24), mientras que Lanús se ubica tercero con 22 unidades.

Con solo tres fechas por disputarse en la fase regular, Central Córdoba quedó obligado a reaccionar de inmediato si quiere mantenerse en la pelea.

El próximo compromiso será el lunes ante Platense, desde las 17.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde buscará cortar la racha negativa y volver a sumar de a tres.