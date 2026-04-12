Así es la nueva camiseta de Racing que estrenará en el clásico ante River: ¿cuánto cuesta?

La Academia oficializó su flamante indumentaria con un fuerte operativo de marketing y debutará este domingo en el Cilindro.

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Racing Club presentó oficialmente su nueva camiseta este domingo, en la previa del duelo ante River Plate por el Torneo Apertura 2026, en el estadio Presidente Perón.

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El lanzamiento marcó el inicio del vínculo con Nike, que será la nueva marca encargada de vestir al club. El contrato se firmó por tres años a cambio de 18 millones de dólares, es decir, 6 millones por temporada.

La presentación no pasó desapercibida. La empresa estadounidense llevó adelante un fuerte operativo de marketing, similar al que utilizó durante el medio maratón de Buenos Aires, generando expectativa en la previa al anuncio oficial de la indumentaria.

La nueva camiseta tendrá su estreno inmediato, ya que Racing la utilizará en el partido frente a River, en un escenario de alto impacto como el Cilindro de Avellaneda.

En cuanto a los precios, la versión profesional —la misma que utilizan los jugadores— tendrá un valor de 230 mil pesos, mientras que la camiseta de hincha costará 150 mil.

De esta manera, Racing inicia una nueva etapa en su imagen institucional, con una marca global y en un contexto deportivo que lo tiene como protagonista.