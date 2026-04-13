La Banda tendrá un lunes 13 de abril gris: anticipan probables tormentas y una máxima de 25°

Los bandeños enfrentarán una jornada con cielos cubiertos y lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados en los próximos días.

Hoy 08:10

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto que ha marcado el inicio de la semana. La temperatura actual es de 22.1 °C, con una sensación térmica ligeramente superior de 24.6 °C, lo que indica un ambiente algo cálido a pesar de la nubosidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad se mantiene en un alto 94%, lo que contribuye a la sensación de bochorno en la ciudad. Además, el viento sopla desde el este-sureste a 10.1 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio en medio de esta jornada lluviosa.

A lo largo del día, se esperan lluvias moderadas a intervalos, con una temperatura máxima que alcanzará los 25.7 °C. Esta tendencia de inestabilidad climática parece continuar, así que los bandeños deben prepararse para llevar paraguas y abrigarse un poco.

Para mañana, se anticipa que las lluvias se intensifiquen, y la temperatura mínima se ubicará en 20.4 °C, mientras que la máxima será de 25.2 °C. Las condiciones seguirán siendo similares, lo que significa que esta semana podría ser un desafío para aquellos que disfrutan del sol.

El pronóstico para el miércoles indica que las lluvias continuarán, con un mínima de 19.7 °C y una máxima de 28.4 °C. Los bandeños deben estar atentos a posibles cambios en el clima, ya que la lluvia moderada a intervalos se mantendrá en el horizonte.