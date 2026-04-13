Luis Brandoni sufre un ACV y se suspenden funciones de su obra

Luis Brandoni fue internado tras un accidente cerebrovascular, lo que ha llevado a la suspensión de funciones de la obra que comparte con Soledad Silveyra.

Hoy 19:39

El reconocido actor Luis Brandoni ha generado gran preocupación en el ámbito artístico tras la noticia de que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) a raíz de una caída, lo que ha motivado la suspensión de las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra.

La comunicación oficial sobre el estado de salud de Brandoni fue emitida por Ángel de Brito en su programa de streaming Ángel responde, donde proporcionó detalles que buscan tranquilizar a sus seguidores. Según el conductor, las funciones permanecerán suspendidas durante el fin de semana debido a la situación actual del actor.

Es importante mencionar que las funciones ya habían sido canceladas previamente por problemas de salud de Soledad Silveyra relacionados con sus cervicales, y ahora la medida se ha extendido por el estado de Luis Brandoni.

Brandoni fue trasladado al Sanatorio Güemes tras sufrir la caída, y se confirma que los estudios médicos revelaron que experimentó un pequeño ACV. Aunque la situación es delicada, de Brito aseguró que está bajo control.

El presentador también destacó que el actor se encuentra en observación y que mantiene comunicación normal, respondiendo y recibiendo visitas. Este episodio fue detectado durante controles médicos que se realizaron después de la caída, y los profesionales han decidido que Brandoni permanezca hospitalizado algunos días para realizar estudios complementarios.

Desde el entorno del actor se ha indicado que, en casos de accidente cerebrovascular, se llevan a cabo diversas pruebas y un período de observación para garantizar una adecuada recuperación. Mientras tanto, las funciones de la obra seguirán suspendidas hasta que se reciba el alta médica y se evalúen las condiciones para retomar la actividad.

La noticia, que también fue reportada por el portal Ciudad Magazine, causó inicialmente inquietud, pero los comunicados oficiales tienen como objetivo proporcionar calma sobre el estado de salud actual de Luis Brandoni.