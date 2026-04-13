Liga Santiagueña: Güemes y Comercio quedaron a mano en un partidazo

El Gaucho y el Tripero empataron 3-3 por la primera fecha del Torneo Anual.
En un duelo vibrante, Güemes y Comercio igualaron 3-3 por la primera fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol. El encuentro se disputó en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, a puertas cerradas.
El trámite fue cambiante desde el inicio. Comercio abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con gol de Walter Aguilar, pero Güemes reaccionó y llegó al empate a los 38’ gracias a Cascini.
En el complemento, el equipo visitante golpeó rápido y parecía encaminar la victoria. A los 5 minutos, Néstor Gómez puso el 2-1 y, apenas dos minutos después, Francisco Corral amplió la ventaja para el 3-1.
Sin embargo, el Gaucho no se dio por vencido y protagonizó una remontada en el tramo final. Alan González descontó a los 26’ y, tres minutos más tarde, Agustín Banegas selló el 3-3 definitivo.
Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el arranque del torneo.
La jornada inaugural se cerrará este martes con dos encuentros:
Ambos partidos se jugarán con horarios de Reserva (14.00) y Primera (16.00).
Viernes 10
Domingo 12
Lunes 13
Quedaron libres en esta fecha Unión Santiago e Instituto Santiago.
Foto: gentileza Ignacio Cuello