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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 23º
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Liga Santiagueña: Güemes y Comercio quedaron a mano en un partidazo

El Gaucho y el Tripero empataron 3-3 por la primera fecha del Torneo Anual.

Hoy 19:49
Güemes Comercio

En un duelo vibrante, Güemes y Comercio igualaron 3-3 por la primera fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol. El encuentro se disputó en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, a puertas cerradas.

El trámite fue cambiante desde el inicio. Comercio abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con gol de Walter Aguilar, pero Güemes reaccionó y llegó al empate a los 38’ gracias a Cascini.

En el complemento, el equipo visitante golpeó rápido y parecía encaminar la victoria. A los 5 minutos, Néstor Gómez puso el 2-1 y, apenas dos minutos después, Francisco Corral amplió la ventaja para el 3-1.

Sin embargo, el Gaucho no se dio por vencido y protagonizó una remontada en el tramo final. Alan González descontó a los 26’ y, tres minutos más tarde, Agustín Banegas selló el 3-3 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el arranque del torneo. 

Cómo sigue la fecha

La jornada inaugural se cerrará este martes con dos encuentros:

  • Sarmiento de La Banda vs. Agua y Energía
  • Yanda FC vs. Central Córdoba (a puertas cerradas)

Ambos partidos se jugarán con horarios de Reserva (14.00) y Primera (16.00).

Todos los resultados de la fecha

Viernes 10

  • Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda

Domingo 12

  • Central Argentino 1-0 Villa Unión
  • Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández

Lunes 13

  • Güemes 3-3 Comercio (Zona Capital)

Quedaron libres en esta fecha Unión Santiago e Instituto Santiago.

Foto: gentileza Ignacio Cuello

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Güemes Club Comercio Central Unidos

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