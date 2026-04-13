Liga Santiagueña: Güemes y Comercio quedaron a mano en un partidazo

El Gaucho y el Tripero empataron 3-3 por la primera fecha del Torneo Anual.

Hoy 19:49

En un duelo vibrante, Güemes y Comercio igualaron 3-3 por la primera fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol. El encuentro se disputó en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, a puertas cerradas.

El trámite fue cambiante desde el inicio. Comercio abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con gol de Walter Aguilar, pero Güemes reaccionó y llegó al empate a los 38’ gracias a Cascini.

En el complemento, el equipo visitante golpeó rápido y parecía encaminar la victoria. A los 5 minutos, Néstor Gómez puso el 2-1 y, apenas dos minutos después, Francisco Corral amplió la ventaja para el 3-1.

Sin embargo, el Gaucho no se dio por vencido y protagonizó una remontada en el tramo final. Alan González descontó a los 26’ y, tres minutos más tarde, Agustín Banegas selló el 3-3 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el arranque del torneo.

Cómo sigue la fecha

La jornada inaugural se cerrará este martes con dos encuentros:

Sarmiento de La Banda vs. Agua y Energía

Yanda FC vs. Central Córdoba (a puertas cerradas)

Ambos partidos se jugarán con horarios de Reserva (14.00) y Primera (16.00).

Todos los resultados de la fecha

Viernes 10

Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda

Domingo 12

Central Argentino 1-0 Villa Unión

Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres

Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán

Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández

Lunes 13

Güemes 3-3 Comercio (Zona Capital)

Quedaron libres en esta fecha Unión Santiago e Instituto Santiago.

Foto: gentileza Ignacio Cuello