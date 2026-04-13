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Fotógrafo santiagueño perdió su caja de luz y ofrece recompensa para recuperarla

El elemento es clave para su trabajo diario y solamente sirve con otros elementos puntuales. Debido a un problema de audición, no advirtió cuándo lo extravió y ahora apela a la solidaridad de la comunidad.

Hoy 20:00
caja de luz perdida

Un fotógrafo de Santiago del Estero atraviesa un difícil momento luego de haber perdido una herramienta fundamental para su labor diaria: una caja de luz utilizada en trabajos fotográficos. Ante esta situación, decidió acudir a la solidaridad de la comunidad para intentar recuperarla y ofrece una recompensa a quien pueda aportarle información.

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Según relató el propio damnificado a Diario Panorama, el hecho ocurrió días atrás mientras trasladaba una mochila con distintos elementos de trabajo. En ese momento, por motivos que aún no logra precisar, la caja de luz se extravió sin que él pudiera advertirlo.

El fotógrafo explicó que padece problemas de audición, lo que le impidió notar el momento exacto en que perdió el equipo, una herramienta de uso cotidiano e indispensable para su actividad profesional.

La pérdida representa un duro golpe, ya que se trata de un elemento costoso y esencial para la realización de producciones fotográficas, especialmente en trabajos de iluminación controlada.

Frente a este panorama, decidió hacer público su pedido con la esperanza de que alguien haya encontrado la caja de luz o pueda brindar algún dato que permita ubicarla. “Si alguien la vio o la tiene, por favor, le pagaré una recompensa”, expresó.

Quienes puedan colaborar con información o hayan encontrado el equipo pueden comunicarse directamente al número 3854-027768. La ayuda de la comunidad puede ser clave para que el trabajador recupere su herramienta y pueda continuar con su actividad.

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