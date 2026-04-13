La fulminante frase de Diego Latorre a Marcos Rojo luego de su expulsión ante River

El exfutbolista opinó sobre la jugada que derivó en la expulsión del zaguero y fue terminante.

Hoy 20:09

El defensor Marcos Rojo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de su expulsión en la derrota de Racing Club por 2-0 ante River Plate, por el Torneo Apertura. En plena transmisión, el comentarista Diego Latorre fue contundente con su análisis y lanzó fuertes críticas.

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“No aprende más”, disparó Latorre en ESPN, justo en el momento en que el árbitro decidió expulsar de manera directa al defensor, tras un episodio que incluyó insultos hacia el juez Sebastián Zunino.

La situación se agravó porque Rojo ya había sido amonestado al término del primer tiempo por protestar de forma efusiva. Para Latorre, la conducta del defensor fue determinante: “Los partidos no se ganan de guapo”, sentenció, dejando en claro su postura sobre la actitud del jugador.

Sanción en puerta y un problema para Racing

A la espera del informe arbitral, Rojo se perdería al menos el próximo compromiso frente a Aldosivi en Mar del Plata. Incluso, si la sanción se extiende, también podría quedar afuera del duelo ante Barracas Central en el Cilindro.

La baja llega en un momento delicado: Racing se encuentra fuera de los ocho clasificados del Torneo Apertura. Suma 18 puntos, al igual que Tigre, pero con peor diferencia de gol, lo que hoy lo deja sin lugar en los playoffs.

La postura de Costas: “Hay que ser más inteligentes”

El entrenador Gustavo Costas también se refirió a la expulsión, aunque bajó el tono de la crítica directa. En conferencia de prensa, evitó juzgar en caliente al defensor, pero dejó un mensaje claro.

“No le voy a caer a Rojo en caliente, lo hablaremos mañana en el entrenamiento. No vi bien la jugada, entonces no puedo decir nada. Cuando te echan a cualquier jugador... hay que ser más inteligentes para no dejar a tu equipo con diez hombres”, expresó.

La expulsión de Rojo no solo generó polémica, sino que también vuelve a poner en discusión su comportamiento dentro del campo en un momento clave para Racing, que necesita regularidad y puntos para no quedarse afuera de la pelea.