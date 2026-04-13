Tragedia en la Ruta 34: murió otro hincha que estaba internado y ya son tres las víctimas fatales

El fallecimiento se produjo en el Hospital Regional durante la tarde de este lunes. Ya son tres las víctimas fatales del siniestro que involucró a simpatizantes de Juventud Antoniana.

Hoy 20:33

El trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 sumó una nueva víctima fatal durante la tarde de este lunes, cuando se confirmó el fallecimiento de Mauricio Meres, quien permanecía internado en grave estado en el Hospital Regional.

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De acuerdo con la información, el deceso se produjo pasadas las 18, luego de que el joven fuera trasladado de urgencia tras el violento choque registrado el domingo por la noche. Con su muerte, asciende a tres el número de víctimas fatales, lo que profundiza el impacto del siniestro.

El hecho había tenido lugar cuando un grupo de hinchas de Juventud Antoniana regresaba desde La Banda, donde el equipo había disputado un encuentro frente a Sarmiento por el torneo Federal A. Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que se trasladaban fue impactado por un camión.

En el lugar del accidente habían perdido la vida Darío Soto y Lucas López, lo que ya había generado una fuerte conmoción. Ahora, con la muerte de Meres, el episodio adquiere una dimensión aún más dramática.

En cuanto a los sobrevivientes, se informó que Quipildor y Robles evolucionan favorablemente. El primero continúa internado en el hospital de La Banda con golpes y fracturas en al menos dos costillas, aunque fuera de peligro, mientras que el segundo presenta lesiones, pero se encuentra estable.

Por disposición del fiscal interviniente, Hugo Herrera, se ordenó la autopsia correspondiente para avanzar en la investigación y determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La tragedia generó un profundo pesar en el entorno de Juventud Antoniana, donde hinchas, dirigentes y allegados atraviesan horas de duelo tras la pérdida de tres de sus simpatizantes.