Robaron 10.000 dólares y 2 millones de pesos en barrio Sargento Cabral

Un robo multimillonario ocurrió en el barrio Sargento Cabral de Santa Fe, donde delincuentes sustrajeron 10.000 dólares y 2 millones de pesos durante la ausencia de los propietarios.

Hoy 04:36

Este domingo, un hombre de 63 años identificado como M. A. M. regresó a su vivienda en calle Sarmiento al 5800 en el barrio Sargento Cabral, Santa Fe, y encontró su hogar completamente revuelto.

Al encender la luz, constató la ausencia de dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, además de un teléfono celular y otros efectos personales de valor.

La víctima rápidamente denunció el hecho al 911, lo que llevó a la intervención de oficiales de la Comisaría 5ª y de la Estación Policial Centro (EPC).

Los agentes se enfocaron en buscar testigos entre los vecinos durante la mañana, constatando la existencia de cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el momento del robo.

Un aspecto notable del robo fue la sustracción de un teléfono celular, que frecuentemente se convierte en un elemento crucial para identificar a los delincuentes.

Los oficiales informaron sobre el robo y los testimonios a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, incluyendo detalles sobre la permanencia de la víctima fuera de su hogar.

El fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención, ordenando un informe detallado, identificación de testigos, secuestro de imágenes y peritajes criminalísticos pertinentes, llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).