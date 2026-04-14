Detienen en Colonia Dora a un narco santafesino con 12 kilos de cocaína

El secuestro estaría valuado en casi $240 millones. El detenido será indagado mañana en el Juzgado Federal de esta Capital.

Hoy 06:32

Un operativo antidroga realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina culminó con la detención de un hombre que transportaba más de 12 kilogramos de cocaína ocultos en un vehículo. El procedimiento se llevó a cabo en un control de rutina en la localidad de Colonia Dora.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Pinto, que detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Fox proveniente de Jujuy y con destino final en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con fuentes oficiales, durante la inspección inicial no se detectaron irregularidades visibles en el rodado. No obstante, la intervención de canes antinarcóticos resultó determinante: los animales marcaron de manera reiterada un sector específico del vehículo, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Ante esta situación, los efectivos dieron intervención a la Justicia Federal. Con autorización del juez Guillermo Molinari, el vehículo fue trasladado a la sede judicial en la capital provincial para una requisa más detallada.

En ese contexto, los gendarmes desarmaron distintas partes del automóvil y detectaron un compartimento oculto en el tablero. Allí se hallaron 12 paquetes compactos que, tras las pruebas de campo, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total superior a los 12 kilogramos.

El conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Arroyo Seco, quedó detenido e incomunicado, acusado del delito de transporte de estupefacientes.

Según informaron fuentes de la investigación, el imputado será indagado en las próximas horas en el Juzgado Federal de la capital provincial.