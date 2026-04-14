Árbitros confirmados para el Superclásico del domingo entre River y Boca y el choque de Central Córdoba y Platense

La Liga Profesional dio a conocer los jueces para la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 16:44

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 15 del Torneo Apertura, que tendrá como principal atractivo el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Monumental y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

Por su parte, Central Córdoba tendrá su compromiso el lunes desde las 17.15, cuando reciba a Platense en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino, quien viene de estar en el foco tras arbitrar el clásico entre Racing Club y River Plate, donde expulsó a Marcos Rojo.

De esta manera, la fecha 15 del Apertura se presenta con partidos clave en la recta final de la fase regular, con equipos que buscan definir su clasificación a los playoffs.

Darío Herrera

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga



17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez



19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura



21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo



17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Habib



20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ernesto Callegari



20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Sebastiàn Zunino

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota



17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota



17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba



19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquin Gil



21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato



21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco