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Árbitros confirmados para el Superclásico del domingo entre River y Boca y el choque de Central Córdoba y Platense

La Liga Profesional dio a conocer los jueces para la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 16:44

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 15 del Torneo Apertura, que tendrá como principal atractivo el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

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El partido se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Monumental y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

Por su parte, Central Córdoba tendrá su compromiso el lunes desde las 17.15, cuando reciba a Platense en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino, quien viene de estar en el foco tras arbitrar el clásico entre Racing Club y River Plate, donde expulsó a Marcos Rojo.

De esta manera, la fecha 15 del Apertura se presenta con partidos clave en la recta final de la fase regular, con equipos que buscan definir su clasificación a los playoffs.

Darío Herrera Darío Herrera

Fecha 15

Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga

17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez

19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib

20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Ernesto Callegari

20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero

Sebastiàn Zunino Sebastiàn Zunino

Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota

17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato

21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol

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