Javier Mascherano explicó el motivo de su renuncia al Inter Miami y dejó un mensaje para los hinchas

El DT llevó al club de la Florida a conseguir su primer título de la MLS en 2025.

Hoy 18:03

De manera inesperada, Javier Mascherano presentó su renuncia como entrenador de Inter Miami, equipo que tiene como capitán y figura a Lionel Messi.

La decisión fue confirmada este martes a través de un comunicado oficial del club, donde el propio técnico explicó los motivos de su salida, aunque sin brindar mayores detalles.

“Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”, expresó Mascherano, quien había asumido a fines de 2024.

El exjugador de la Selección Argentina dejó el cargo tras haber alcanzado un logro histórico: bajo su conducción, el equipo consiguió el primer título de su historia en la MLS.

Un mensaje de agradecimiento y despedida

En su despedida, Mascherano dedicó palabras especiales a la institución, al plantel y a los hinchas.

“Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, manifestó.

También tuvo un reconocimiento para los fanáticos: “Al hincha y a toda la familia de Inter Miami. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible”.

Además, remarcó el valor del título conseguido: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, desde donde esté, seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante”.

Y cerró con un mensaje optimista: “No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”.

Cómo sigue Inter Miami

Tras la salida de Mascherano, el club confirmó que Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino en los próximos partidos.

Además, Alberto Marrero será el nuevo director deportivo, en medio de una reestructuración que buscará sostener el crecimiento del equipo en la MLS.