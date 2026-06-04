Zelenski propuso una cumbre con Putin y ofreció un alto el fuego total para avanzar hacia la paz

El presidente ucraniano envió una carta abierta a su par ruso en la que planteó una reunión directa y una tregua mientras se desarrollan las negociaciones. Desde Moscú respondieron que está invitado a viajar a Rusia.

Hoy 17:54

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso este jueves una reunión cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un nuevo intento por destrabar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

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La iniciativa fue presentada a través de una carta abierta publicada por la presidencia ucraniana, en la que Zelenski planteó la posibilidad de mantener un encuentro directo y ofreció además un “alto el fuego total” mientras se desarrollan las conversaciones de paz.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió el mandatario ucraniano en una de las pocas ocasiones en las que se dirigió públicamente a Putin desde el comienzo de la invasión rusa.

En el mismo mensaje, Zelenski expresó la disposición de Kiev a suspender completamente las hostilidades durante el período de negociaciones, con el objetivo de generar condiciones favorables para alcanzar un acuerdo.

La respuesta desde Moscú no tardó en llegar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Zelenski puede viajar a Rusia cuando lo considere necesario y señaló que Putin aún no había leído la carta al momento de sus declaraciones.

Mientras tanto, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump respaldó públicamente la posibilidad de una reunión entre ambos líderes.

“Sería fantástico si se reunieran. Deberían hacerlo”, afirmó Trump desde la Casa Blanca, al considerar que un encuentro directo podría ayudar a reactivar las conversaciones para poner fin al conflicto.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev permanecen estancadas desde hace meses. Rusia continúa exigiendo concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, entre ellas la retirada de las fuerzas ucranianas de la región de Donetsk, una condición que el gobierno de Zelenski rechaza por considerarla equivalente a una rendición.

Por su parte, Putin reiteró este jueves que está dispuesto a dialogar sobre una salida al conflicto, aunque insistió en que cualquier acuerdo deberá contemplar las condiciones que Moscú considera esenciales para garantizar sus intereses estratégicos.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que ninguna de las partes ha mostrado hasta ahora la disposición necesaria para realizar las concesiones que permitan alcanzar una paz duradera.

La propuesta de Zelenski representa uno de los gestos diplomáticos más significativos de los últimos meses y reabre la posibilidad de un diálogo directo entre los líderes de ambos países, en medio de una guerra que ya lleva más de cuatro años y continúa provocando miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria en Europa del Este.