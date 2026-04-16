Un camión volcó en Ruta 34 y el conductor sobrevivió de milagro

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 488. El transporte llevaba un cargamento de carne y el tránsito se encuentra parcialmente restringido.

Hoy 19:52

Un camión con semirremolque volcó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 488, y su conductor resultó con lesiones leves, por lo que debió ser trasladado a un centro de salud.

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El hecho se registró en jurisdicción de la Comisaría N° 17, cuando por causas que se investigan el chofer perdió el control del rodado mientras circulaba en sentido norte a sur.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el vehículo —un camión marca Iveco con semirremolque— se encontraba volcado sobre la cinta asfáltica, ocupando el carril de circulación.

El conductor fue identificado como Diego Fabián Escobar, de 53 años, domiciliado en Rosario, provincia de Santa Fe. Según su propio testimonio, había partido desde la localidad de Forres con destino a la ciudad de Buenos Aires, transportando un cargamento de carne vacuna, cuando se produjo el siniestro.

Como consecuencia del vuelco, el hombre sufrió lesiones visibles en el brazo derecho y en el cuero cabelludo, por lo que fue asistido en el lugar y luego trasladado en ambulancia al hospital zonal de Pinto para una mejor atención médica.

En el sitio trabajó personal de Criminalística, junto a efectivos policiales y operarios de corredores viales, quienes organizaron el tránsito, que por el momento se encuentra habilitado en una sola mano mientras se realizan las tareas correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el accidente.