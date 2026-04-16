La Municipalidad continúa con el taller de lectura y escritura “La Bibliodera”

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital informa que este sábado 18 se llevará a cabo la segunda jornada del taller de lectura y escritura “La Bibliodera”.

Hoy 19:56

El encuentro tendrá lugar a las 19 horas en la Biblioteca Agustín Álvarez, donde jóvenes de la ciudad continuarán participando de este espacio orientado a la producción escrita, la lectura y el intercambio de ideas.

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La propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión de la intendente, Ing. Norma Fuentes, con el objetivo de generar ámbitos de participación, expresión y formación para las juventudes.

Desde la organización destacaron la buena convocatoria de la primera jornada y remarcaron la importancia de sostener estos espacios culturales que promueven nuevas voces y fortalecen la participación juvenil.