“Ahora lo puedo confirmar”: Julieta Poggio reveló que es bisexual

La ex Gran Hermano se sinceró sobre su vida sentimental y generó repercusión entre sus seguidores.

Hoy 22:05

Desde sus llamativos comentarios a sus polémicos cruces mediáticos, el día a día de Julieta Poggio impacta en redes sociales. Sin embargo, uno de los aspectos más seguidos por sus fans es su vida amorosa. En ese sentido, en las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano volvió a llamar la atención al hablar de su orientación sexual y revelar que se consideraba bisexual.

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Todo comenzó cuando Poggio se sometió a un ping pong en redes. “Definí a Coti Romero en una palabra”, le consultaron en Resumido, a lo que la joven contestó de forma firme: “Jugadora. Tiene mucho el timing del, del juego y de la tele y además es muy picante”.

Luego, la charla derivó a una de sus frases polémicas, cuando la joven había insinuado que los actuales participantes del reality de Gran Hermano habían entrado a la casa por acomodo. “Dijiste que todos los participantes de GH Generación dorada están acomodados. ¿Seguís pensando eso?”, le consultaron. Ella se defendió y explicó con tono calmado: “No es algo que yo lo pienso, es algo que estaba claro. Me arrepiento un poco de la forma que lo dije haciéndome la canchera”.

Así las cosas, la charla giró en uno de sus famosos cruces: “¿Volviste a hablar con la China Suárez después del escándalo?”. Lejos de elevar la tensión con la pareja de Mauro Icardi, la influencer respondió: “No, nunca hablé. No me interesa para nada. Como dije, quizás siento que a veces tiene un poco de problemas con las mujeres”.

Fue entonces cuando la entrevista derivó en la economía de la joven y su contrato más lucrativo en redes sociales: “¿Cuánto fue lo máximo que cobraste por una acción con una marca?”. Para sorpresa de sus fans, Poggio reveló: “Diez mil dólares”. Así, el siguiente tema fue la sexualidad de la participante: “¿Alguna vez estuviste con una mujer?”. Rápidamente, Julieta afirmó y, ante la pregunta de si se consideraba bisexual, ella comentó fiel a su estilo: “Ahora puedo confirmar que sí”.

Otro de los temas controversiales fue su relación con el ganador de Gran Hermano 2022: “Dijiste que después de Gran Hermano estuviste en una relación o en algo con Marcos Ginocchio. ¿Qué fue lo peor de esa relación?”. Lejos de dudar, Poggio comentó instantaneamente: “Tener que mentir. En esa época como que tenía que ocultar para cuidar a otra persona, pero la verdad me costaba mucho”.

Otra de las preguntas incómodas que recibió la joven estuvo dirigida a su relación con sus excompañeras de reality: “¿Quién es más amiga tuya, Romina Uhrig o Dani Celis?”. Tras unos instantes, Poggio devolvió: “Creo que con Dani somos como familia hoy en día”.

Tras esa respuesta, la siguiente pregunta estuvo enfocada en su vínculo con Romina: “Te distanciaste un tiempo de Romina, ¿no?”. “Un tiempo. Muchas cosas fueron públicas, lo que la gente sabe y otras cosas también que pasaron internas, pero pudimos hablar como dos personas maduras y arreglar las cosas”, explicó la influencer.

Para cerrar, la exparticipante de Gran Hermano reaccionó al hate que recibe en redes: “Juli Poggio me daba tarada. La escucho hablar y lo confirmo. ¿No le pueden poner una foniatra? Es insoportable”. ´Lejos de mostrarse enojada, la influencer destacó: “¿Qué te puedo decir? Así con esta voz que escuchás, una vez canté en el lineup de Lollapalooza".

Luego siguió con otra frase hater: “No les alcanzó con poner a la insoportable de Juli Poggio, que también tuvieron que poner a la hermana, la p... madre”, a lo que respondió: “Toca bancar, es Generación dorada y obviamente va a haber gente hermano de, hijo de o novio de”.