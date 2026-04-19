Jessica Chastain confirmó que Apple TV estrenará "The Savant" tras su postergación

La serie había sido aplazada en 2025 luego del asesinato de Charlie Kirk. La actriz aseguró que finalmente verá la luz y se espera su lanzamiento en julio.

Hoy 07:48

Jessica Chastain confirmó que la serie política “The Savant” será finalmente estrenada por Apple TV+, luego de haber sido postergada en 2025 tras el asesinato del activista Charlie Kirk.

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El proyecto, que estaba previsto para debutar en septiembre del año pasado, fue suspendido por la plataforma en un contexto de alta sensibilidad social. Sin embargo, la propia Chastain aseguró recientemente que la producción sí llegará al público.

“Antes era como ‘no sé si vamos a verla’, pero ahora puedo decir: ‘la vamos a ver’”, afirmó la actriz durante su paso por la ceremonia del Breakthrough Prize en Santa Mónica.

Según trascendió, Apple planea lanzar la serie en julio, aunque aún no se confirmó una fecha oficial.

En “The Savant”, Chastain —quien también se desempeña como productora ejecutiva— interpreta a una investigadora que se infiltra en la dark web con el objetivo de detectar grupos de odio y prevenir actos de terrorismo interno. La temática, sensible y actual, fue uno de los factores que influyeron en la decisión inicial de postergar su estreno.

The Savant.

Cuando se anunció la suspensión, en septiembre de 2025, Apple TV+ explicó en un comunicado que la medida se tomó “tras una cuidadosa consideración”, y expresó su intención de lanzar la serie más adelante.

Por su parte, Chastain había manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que no rehúye a los temas difíciles y remarcó la relevancia del contenido: “Es una historia sobre personas que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que ocurra”, señaló en ese momento.

Jessica Chastain

El elenco de la serie incluye a Nnamdi Asomugha, Pablo Schreiber, James Badge Dale, Cole Doman, Michael Mosley, Dagmara Domińczyk, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, Hannah Gross y David Wilson Barnes.

Con su estreno finalmente en marcha, la serie se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del catálogo de Apple TV+, en un contexto donde los contenidos vinculados a la seguridad y el extremismo siguen generando debate a nivel global.