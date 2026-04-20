Continúan las obras en una icónica escuela tucumana

El Ministerio de Educación realiza trabajos de recuperación en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de Tucumán, enfocados en mejorar aulas y espacios comunes.

Hoy 02:12

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, está llevando a cabo intervenciones en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, situada en el microcentro de la capital tucumana.

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Durante el mes de abril, los trabajos de reparación se han intensificado, centrándose en la recuperación funcional de aulas y espacios comunes, esenciales para la enseñanza.

Entre las tareas destacadas se incluye la restauración integral de los pisos de madera, donde se ha llevado a cabo la reposición de piezas faltantes y el sellado de orificios para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Además, se completó un plan de vidriería que incluye el reemplazo de cristales dañados en los amplios ventanales, lo que mejora tanto la seguridad como el aislamiento térmico de los salones.

La metodología de trabajo se basa en la colaboración entre el Estado y la institución, donde la cooperadora escolar facilita la adquisición de insumos, mientras que el equipo técnico del ministerio aporta mano de obra especializada.

La rectora de la institución, Andrea Coronel, compartió detalles sobre el progreso de las obras: “Estamos aquí en la escuela con algunas de las refacciones y reparaciones que estamos haciendo a lo largo de este mes de abril.”

Coronel también destacó la planificación para las áreas críticas del edificio y el compromiso de continuar con la reparación de techos a partir de mayo, una vez que cesen las lluvias.