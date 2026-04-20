Jimena Barón cumplió el sueño de un egresado conmovido en televisión

Jimena Barón sorprende a un joven egresado con un emotivo gesto que cambia su vida.

Hoy 01:10

La reciente emisión del programa Es mi sueño en eltrece dejó una huella imborrable en la audiencia, al presentar un momento de gran emotividad. Durante la gala, la reconocida artista Jimena Barón tomó la decisión de regalarle un viaje de egresados a Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que había expresado su imposibilidad de costearlo, conmoviendo a todos con su historia personal.

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Jeremías, originario de Chapadmalal, se presentó en el escenario con una vestimenta tradicional de campo que reflejaba su fuerte identidad cultural. Desde el inicio, su presencia y seguridad impactaron al jurado, destacando su conexión profunda con el folclore argentino, un interés que sorprende dada su juventud.

Detrás de su carisma en el escenario, se encuentra una historia de esfuerzo y dedicación. Aparte de sus estudios, trabaja junto a su padre en el campo realizando diversas tareas rurales. No obstante, su verdadera pasión reside en la música, donde encuentra un refugio emocional. Su interpretación de “Chacarera del Triste”, de Los Chalchaleros, fue un claro reflejo de su entrega y emoción, logrando una ovación del público que evidenció el impacto de su talento.

La actuación de Jeremías resonó profundamente en los miembros del jurado, especialmente en Jimena Barón, quien se mostró particularmente afectada al identificarse con la situación del joven. “Yo no terminé el colegio, me falta quinto año, por ende no me iba a ir de viaje”, compartió Barón, visiblemente conmovida por su propia experiencia.

Motivada por su recuerdo, Jimena profundizó en la situación de Jeremías, preguntándole: “Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”. Ante la confirmación del joven, quien expresó su madurez al manifestar: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje”, Barón tomó una decisión inesperada.

Jimena Barón no dudó en ofrecerle a Jeremías financiar su viaje de egresados, generando una oleada de aplausos en el estudio. “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, preguntó, provocando una reacción emotiva en todos los presentes.

El joven, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras recibía el apoyo de la artista. Barón añadió: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar”, cerrando un momento lleno de emociones. Guido Kaczka, conductor del programa, resumió la atmósfera al pedir aplausos tanto para Jimena como para Jeremías, resaltando la importancia de esta conmovedora historia.