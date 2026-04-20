Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 21º
X
Mundo

Delcy Rodríguez destacó sus 100 días de gobierno y llamó a “recuperar la esperanza de los venezolanos”

La presidenta encargada aseguró que el país atraviesa una nueva etapa de unidad, crecimiento y paz.

Hoy 07:51

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un balance de sus primeros 100 días de gobierno y aseguró que el país atraviesa una etapa orientada a “recuperar la esperanza y alentar la confianza” de la población.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria sostuvo que este período marca “el inicio de una nueva etapa” basada en la unidad nacional. “Cuando un país se une, no hay nada que lo detenga”, expresó.

Rodríguez remarcó que durante este tiempo se dieron “pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico” y planteó la necesidad de avanzar hacia un reencuentro entre los venezolanos, con un modelo “desprovisto de clasismo y racismo”.

En ese sentido, destacó la implementación de medidas como la Ley de Amnistía, que benefició a más de 8.000 personas, y el Programa de Convivencia y Paz, con más de 6.000 cuadrantes de seguridad activos en todo el país.

Asimismo, aseguró que Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que, según indicó, refleja “más tranquilidad para las familias y mayor estabilidad”.

En el plano económico, la funcionaria afirmó que el país ingresó en una etapa de crecimiento, con un incremento del Producto Interno Bruto cercano al 9% y una expansión sostenida durante 20 trimestres consecutivos. “Ese crecimiento debe traducirse en más empleo, mejores ingresos y oportunidades reales”, señaló.

Por último, Rodríguez destacó una inversión superior a los 70 millones de dólares en créditos destinados principalmente a mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar la economía local.

“Yo apuesto a esa Venezuela, donde podamos abrazarnos y avanzar juntos para defender nuestra patria”, concluyó.

TEMAS Venezuela Delcy Rodríguez

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  2. 2. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
  3. 3. La Municipalidad informó los barrios donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones
  4. 4. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  5. 5. Crece la tensión en Medio Oriente: Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego y amenazó con represalias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT