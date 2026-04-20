Delcy Rodríguez destacó sus 100 días de gobierno y llamó a “recuperar la esperanza de los venezolanos”

La presidenta encargada aseguró que el país atraviesa una nueva etapa de unidad, crecimiento y paz.

Hoy 07:51

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un balance de sus primeros 100 días de gobierno y aseguró que el país atraviesa una etapa orientada a “recuperar la esperanza y alentar la confianza” de la población.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria sostuvo que este período marca “el inicio de una nueva etapa” basada en la unidad nacional. “Cuando un país se une, no hay nada que lo detenga”, expresó.

Rodríguez remarcó que durante este tiempo se dieron “pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico” y planteó la necesidad de avanzar hacia un reencuentro entre los venezolanos, con un modelo “desprovisto de clasismo y racismo”.

En ese sentido, destacó la implementación de medidas como la Ley de Amnistía, que benefició a más de 8.000 personas, y el Programa de Convivencia y Paz, con más de 6.000 cuadrantes de seguridad activos en todo el país.

Asimismo, aseguró que Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que, según indicó, refleja “más tranquilidad para las familias y mayor estabilidad”.

En el plano económico, la funcionaria afirmó que el país ingresó en una etapa de crecimiento, con un incremento del Producto Interno Bruto cercano al 9% y una expansión sostenida durante 20 trimestres consecutivos. “Ese crecimiento debe traducirse en más empleo, mejores ingresos y oportunidades reales”, señaló.

Por último, Rodríguez destacó una inversión superior a los 70 millones de dólares en créditos destinados principalmente a mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar la economía local.

“Yo apuesto a esa Venezuela, donde podamos abrazarnos y avanzar juntos para defender nuestra patria”, concluyó.