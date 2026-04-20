Semana clave en la causa contra Adorni por la compra de propiedades

El fiscal Gerardo Pollicita citó a testigos clave para determinar si hubo irregularidades en la compra de inmuebles y en la declaración patrimonial del funcionario.

Hoy 08:56

La Justicia Federal avanza con una semana clave en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que busca determinar posibles inconsistencias en la adquisición de propiedades y su declaración jurada.

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El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una serie de declaraciones testimoniales que se desarrollarán en los tribunales de Comodoro Py, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero en distintas operaciones inmobiliarias.

El cronograma comenzará este lunes con la citación de los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán aportar detalles sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito, mientras la fiscalía analiza los valores reales de la operación.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, señalado como nexo entre el funcionario y las dos jubiladas que habrían otorgado una hipoteca privada de 200.000 dólares para la adquisición de una vivienda. La Justicia intenta determinar cómo se concretó ese financiamiento y si existieron vínculos previos.

En paralelo, la investigación también se centra en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes declarará el constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas en el lugar. El fiscal le solicitó documentación clave, como presupuestos, facturas y registros de comunicación, para establecer el origen de los fondos utilizados en las obras.

Además, se busca contrastar los valores de mercado con los montos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. En ese marco, se investiga el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa.

El cierre de esta ronda de testimoniales está previsto para el lunes 27 de abril, con la declaración del vendedor de la propiedad del country, en una causa que podría tener definiciones en los próximos días.