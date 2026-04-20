Entre recuerdos y sabores: el proyecto que trae la cocina venezolana a Santiago

Desde Venezuela a Santiago, Karek Daniela apuesta a mantener viva su cultura a través de sabores tradicionales.

Hoy 17:12

Karek Daniela llegó desde Venezuela a Santiago del Estero con una idea clara: traer un pedacito de su tierra a través de la comida.

En diálogo con Diario Panorama, contó que su proyecto nació desde muy chica y se fue fortaleciendo con el tiempo. “Hace 8 años salí de Venezuela, me fui a Colombia y ahí empecé con las delicias de acá. Hace un año y medio estoy en Santiago”, relató.

Para ella, la cocina no es solo trabajo, sino también un vínculo emocional con su familia. “Siempre quise tener a mi familia al lado. Esto me recuerda mucho a mis hermanos y a mi mamá”.

Uno de los productos principales que ofrece es la arepa, un alimento típico de la gastronomía venezolana elaborado a base de harina de maíz y relleno con distintos ingredientes como pollo, carne, jamón, queso, lechuga y tomate.

“Es totalmente diferente, la masa es especial y uno la arma con distintos rellenos”, explicó.

Además, destacó el recibimiento que tuvo en el país. “Argentina me ha recibido muy bien, estoy sinceramente agradecida”.

Con sabores que remiten a su infancia, Karek Daniela apuesta a consolidar su emprendimiento y a compartir su cultura.