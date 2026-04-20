Monte Quemado sumó 15 nuevas cirugías a través del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior

El Hospital Zonal continúa fortaleciendo la atención sanitaria en el norte santiagueño con intervenciones gratuitas a pacientes de distintas localidades de la región.

Hoy 17:17

El Hospital Zonal de Monte Quemado concretó 15 nuevas cirugías en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, una iniciativa del Ministerio de Salud de Santiago del Estero que desde hace más de tres años brinda respuestas médicas en distintos puntos del interior provincial.

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La información fue confirmada por el director del centro de salud, Dr. José Gómez, quien destacó el trabajo sostenido del equipo profesional y el impacto positivo que tiene este programa para vecinos de la zona.

En esta oportunidad, se realizaron 13 colesistectomías por video laparoscopia, una hernioplastía y una extracción de implante subdérmico, beneficiando a pacientes residentes en Monte Quemado, Pampa de los Guanacos, Sachayoj, El Caburé, Paraje Las Marías y Taco Pozo.

El operativo estuvo a cargo de un equipo integrado por el médico cirujano Dr. Mauricio Cerioni, el anestesiólogo Dr. Sergio Santillán, el personal de enfermería Lic. Hugo Risso Patrón y Norberto Santillán, junto a los instrumentadores quirúrgicos Elizabeth González, Claudio Jiménez y Gabriel Rolón. También participaron el técnico en radiología Nahuel Herrera, el personal de limpieza Silvio Carlety y en logística Gustavo Martín.

Desde el hospital remarcaron que este programa ya superó las 1.000 cirugías realizadas en Monte Quemado, consolidándose como una herramienta clave para acercar intervenciones complejas a pacientes que muchas veces deberían trasladarse largas distancias.

Además, el plan sanitario se replica en otros hospitales del interior, como Pinto, Quimilí, Fernández, Añatuya, Frías, Las Termas, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa.

La coordinación general se lleva adelante con distintas áreas centrales del sistema sanitario provincial, entre ellas la Dirección del Interior, encabezada por la Dra. Graciela Alzogaray; el Coordinador General del Ministerio, Cdor. Norberto Zanni; la Secretaría de Salud, conducida por el Dr. Gustavo Sabalza; y con el acompañamiento permanente de la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif.