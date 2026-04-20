La Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE celebra 68 años de historia, formación y compromiso con el ambiente

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) celebrará este martes 21 de abril su 68° aniversario, consolidada como una de las instituciones más emblemáticas en la formación superior vinculada al manejo sustentable de los recursos naturales y al desarrollo científico de la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con más de seis décadas de trayectoria, la historia de esta casa de estudios nació del impulso de un grupo de santiagueños visionarios que soñaban con crear una institución dedicada a formar profesionales de las ciencias forestales. Ese anhelo comenzó a tomar forma en febrero de 1956, cuando se reunieron en la Biblioteca Sarmiento y conformaron la Comisión Pro Facultad de Ingeniería Forestal.

Entre los principales impulsores se destacó el ingeniero Néstor René Ledesma, acompañado por referentes de la sociedad local y con respaldo de autoridades provinciales de la época. Aquella iniciativa sentó las bases de un proyecto innovador que vinculaba producción, conocimiento y preservación del ambiente.

El sueño se concretó oficialmente el 12 de febrero de 1958, cuando el Gobierno de Santiago del Estero firmó el Decreto-Ley N° 9/58, creando la entonces Facultad de Ingeniería Forestal. Poco después, el 21 de abril de 1958, quedó asentado en el acta inaugural el nacimiento de la considerada primera Facultad de Ingeniería Forestal de la Argentina.

Ese mismo año, la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó el marco académico necesario y la incorporó como Instituto de Ingeniería Forestal, hecho inédito para la época y fundamental para su funcionamiento institucional.

Con la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en 1973, la carrera fue restituida a la provincia. Más tarde, en 1983, con el regreso de la democracia, adoptó el nombre de Facultad de Ciencias Forestales, que luego se completó con la denominación “Ingeniero Néstor René Ledesma”, en homenaje a uno de sus principales fundadores.

Actualmente, la Facultad ofrece carreras como Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industrias Forestales, Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente y Licenciatura en Enseñanza de la Biología, además de tecnicaturas y programas de posgrado. También cuenta con institutos de investigación, centros experimentales y espacios científicos que la posicionan como referente nacional.

A lo largo de estos 68 años, miles de estudiantes de Santiago del Estero, de distintas provincias argentinas y de otros países se formaron en sus aulas. Hoy, sus egresados se desempeñan en organismos públicos, empresas privadas, universidades y proyectos internacionales.

En este nuevo aniversario, la Facultad celebra su historia, reconoce a quienes la hicieron posible y renueva su compromiso con la educación, la investigación y el desarrollo sostenible, manteniendo viva una visión pionera que sigue proyectándose hacia el futuro.