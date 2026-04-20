San Lorenzo recibe a Vélez en un choque clave por los playoffs del Apertura

El Ciclón necesita ganar para meterse entre los ocho, mientras que el Fortín va por el liderazgo y la clasificación.

Hoy 17:23

Por la fecha 15 del Torneo Apertura, San Lorenzo y Vélez Sarsfield se enfrentarán este domingo desde las 19.30 en el estadio Pedro Bidegain, en un partido determinante para ambos en la lucha por los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Boedo llega con la obligación de sumar de a tres. Actualmente se ubica 9° con 18 puntos y necesita una victoria para meterse en zona de clasificación, sobre todo tras el triunfo de Independiente, que alcanzó las 21 unidades. Además, en la última fecha deberá enfrentar justamente al Rojo, en un duelo directo.

El presente del Ciclón combina torneo local e internacional: viene de empatar ante Newell’s en el campeonato, pero también de conseguir un valioso triunfo 2-0 frente a Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, donde es líder con 4 puntos. En la próxima jornada del certamen continental recibirá al Santos de Neymar.

Por su parte, Vélez llega con el objetivo de recuperar la cima de la Zona A. El Fortín inició la fecha como líder con 25 puntos, pero el triunfo de Estudiantes de La Plata lo desplazó momentáneamente. Si gana, no solo volverá a lo más alto sino que además asegurará su lugar en la próxima instancia.

El equipo de Liniers viene de vencer 1-0 a Central Córdoba, cortando una racha de dos derrotas consecutivas. En la previa, su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, fue claro: “Estamos en una posición privilegiada, pero no te asegura nada. Si estás para campeón lo empezás a demostrar en octavos”.

Además, el Fortín buscará mejorar su rendimiento en el Nuevo Gasómetro, donde en sus últimos 10 partidos ganó 4 y perdió 6.

Datos del partido

Hora: 19.30

19.30 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer VAR: Facundo Tello

Facundo Tello Estadio: Pedro Bidegain



