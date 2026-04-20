Fallece el doctor Daniel Marranzino, referente de la Fiscalía en Tucumán

El fallecimiento del doctor Daniel Marranzino, figura prominente en la Fiscalía Penal de Cámara III, ha llevado al Ministerio Público Fiscal a declarar un duelo institucional de tres días.

Hoy 17:31

El fallecimiento del doctor Daniel Marranzino, quien ocupaba el cargo de titular de la Fiscalía Penal de Cámara III en el Centro Judicial Capital, ha causado un profundo pesar en el ámbito judicial de Tucumán. Este evento ha sido lamentado por el Ministerio Público Fiscal, que enfatizó la trayectoria y dedicación del doctor Marranzino a lo largo de más de 40 años de servicio.

Durante su carrera, el doctor Marranzino se destacó por su compromiso con la defensa de las leyes y su interés en el bienestar social, lo que le valió el reconocimiento tanto de sus colegas como de la comunidad jurídica. Su labor fue fundamental para el fortalecimiento de la justicia en la región.

El Ministerio Público Fiscal ha expresado su apoyo a la familia y seres queridos del doctor Marranzino en este momento de dolor y pérdida. La institución ha declarado un duelo institucional de tres días en honor a su memoria y a su contribución al sistema judicial.

Los colegas de Marranzino han compartido sus recuerdos y anécdotas, resaltando su profesionalismo y su dedicación a la justicia. Este luctuoso acontecimiento nos recuerda la importancia de su labor y el impacto que tuvo en la vida de tantas personas.

El fallecimiento del doctor Marranzino no solo representa una pérdida personal para quienes lo conocieron, sino que también deja un vacío en el ámbito judicial tucumano, donde su legado perdurará en la memoria de quienes luchan por la justicia.

El Ministerio Público Fiscal ha instado a la comunidad a rendir homenaje a la trayectoria del doctor Marranzino, quien dedicó su vida a servir con integridad y pasión en el ámbito de la jurisprudencia.