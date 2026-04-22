Día de la Tierra: por qué se celebra el 22 de abril y cuál es el mensaje de 2026

La efeméride busca generar conciencia ambiental y este año pone el foco en el poder de la acción colectiva.

Hoy 09:27

Cada 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra, fecha en la que se rinde homenaje al planeta en el que vivimos y se invita a reflexionar sobre el cuidado del medioambiente. Aunque hoy es una efeméride global instalada, su origen tiene una historia concreta y un mensaje que sigue vigente.

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El primer antecedente de esta celebración fue en 1945, cuando el científico Morton Hilbert, junto con el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, organizó el Simposio de Ecología Humana.

Se trató de una conferencia académica en la que se debatió la relación entre ambiente y salud humana, algo que era adelantado a la época

Por qué se celebra el Día de la Tierra

En 1970, Gaylord Nelson, senador y activista ambiental estadounidense, proclamó en las Naciones Unidas al 22 de abril como el Día de la Tierra. Su objetivo era generar conciencia sobre los problemas ambientales que generaban preocupación, como la contaminación del aire y del agua.

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Para esto, Nelson reclutó a Denis Hayes, un joven activista, para realizar charlas informativas y difundir la idea a un público más amplio. De esta manera, formó un equipo de 85 personas para promover eventos en todo el país, que incluyó a organizaciones, grupos religiosos y otros.

La Tierra desde Artemis II

La primera movilización fue masiva: más de 20 millones de personas participaron en protestas y actividades en todo el país. El evento marcó un antes y un después en la agenda pública y ayudó a la creación de organismos clave como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Entre otros resultados, se crearon nuevas leyes medioambientales como la Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y la Ley de Aire Limpio. Dos años después, el Congreso aprobó la Ley de Agua Limpia.

Cuál es el lema del Día de la Tierra 2026

La consigna de este año es “Nuestro poder, nuestro planeta”, que pone el foco en una idea central: el cambio ambiental no depende solo de los gobiernos, sino también del poder de las personas y la acción colectiva. El mensaje apunta a:

* Impulsar la participación ciudadana

* Promover energías limpias

* Defender políticas ambientales

* Generar cambios desde lo local hacia lo global

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Qué se puede hacer el 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra