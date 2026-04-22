Javier Milei se reunirá con el magnate Peter Thiel en la Casa Rosada

El inversor tecnológico, uno de los más influyentes de Silicon Valley, ya se encuentra en el país y mantendrá un encuentro con el Presidente tras su regreso de Israel.

Hoy 13:54

El presidente Javier Milei mantendrá este miércoles una reunión en la Casa Rosada con el empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los referentes más influyentes de Silicon Valley.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se dará tras el regreso del mandatario de su gira por Israel y forma parte de un vínculo que ambos ya habían iniciado durante 2024, cuando coincidieron en distintas actividades tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Thiel, quien ya se encuentra en el país según trascendió en medios internacionales, no solo mantiene diálogo con el entorno del Gobierno, sino que además expresó públicamente su respaldo a las ideas impulsadas por la administración libertaria.

De hecho, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, había señalado que el empresario considera que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global” y que el actual rumbo económico presenta posibilidades de éxito.

Quién es Peter Thiel

Con una fortuna estimada en más de US$27.000 millones, Thiel es cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, lo que lo convirtió en una figura clave dentro del desarrollo del ecosistema tecnológico global.

Además, es presidente de Palantir Technologies, una empresa dedicada al análisis de datos que trabaja con agencias de inteligencia, defensa y organismos estatales de Estados Unidos.

En los últimos años, la compañía consolidó su peso dentro del aparato estatal estadounidense, con contratos millonarios vinculados a la seguridad y el manejo de información estratégica.

Un actor con fuerte peso político

Más allá de su perfil empresarial, Thiel también tiene una marcada influencia política. Fue uno de los pocos referentes de Silicon Valley que respaldó a Donald Trump en su campaña de 2016 y mantiene vínculos estrechos con sectores conservadores.

En ese contexto, su visita al país y el encuentro con Milei vuelven a poner en foco el interés de actores internacionales por el rumbo económico y político de la Argentina.