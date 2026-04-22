Locura por Messi en Utah: entradas a precios récord para ver a Inter Miami

La visita del equipo de Florida desató una fiebre total: tickets que superan los 11 mil dólares y un estadio que promete estar repleto.

Hoy 15:30

La presencia de Lionel Messi volvió a generar un fenómeno sin precedentes en la MLS. En Utah, el partido entre Inter Miami y Real Salt Lake en el America First Field desató una demanda récord, con precios de entradas que alcanzan cifras impactantes.

Con capacidad para 20 mil espectadores, el estadio se convirtió en uno de los escenarios más codiciados de la temporada. Las entradas más económicas rondan los 380 dólares, pero en reventa los valores se disparan de manera increíble: algunas ubicaciones premium llegan hasta los 11.757 dólares, reflejando el impacto global que genera cada presentación del campeón del mundo.

El fenómeno no es nuevo, pero sigue rompiendo marcas. En lo que va del año, Inter Miami ya protagonizó dos partidos como visitante que quedaron entre los de mayor asistencia en la historia de la liga. Uno fue ante Colorado Rapids, con más de 75 mil espectadores, y otro frente a Los Angeles FC, con una cifra similar.

En lo deportivo, el equipo ahora dirigido por Guillermo Hoyos también tendrá desafíos importantes. No podrá contar con Mateo Silvetti, una de las piezas clave del ataque, quien quedó descartado por una lesión muscular. Además, tampoco estará Yannick Bright, expulsado en el último encuentro.

El armado del equipo presenta complicaciones, especialmente en el mediocampo, donde Hoyos deberá reconfigurar piezas ante varias ausencias. Todo indica que el hondureño David Ruiz podría meterse en el once titular.

Con este contexto, el posible equipo sería: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ruiz; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.

Más allá de lo futbolístico, lo cierto es que cada partido de Messi transforma a la MLS en un espectáculo global, donde la demanda, los precios y la expectativa alcanzan niveles pocas veces vistos.