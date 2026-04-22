Récord: las compras en el exterior con el servicio puerta a puerta creció 123% en el último año

Las importaciones totalizaron en US$103 millones en marzo. Se trata del mayor registro histórico para ese mes. Todas las claves a tener en cuenta para comprar vía courier.

Hoy 16:22

Las compras que las personas hacen en el exterior a través del sistema courier marcaron un récord histórico en 2025 y siguen creciendo en 2026. De acuerdo a estimaciones privadas, las importaciones totalizaron en US$103 millones en marzo, esto es un 123% más que hace un año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Las importaciones vía courier alcanzaron US$103 millones en marzo, un incremento de U$S12 millones respecto a febrero. Se trata del mayor registro histórico para un mes de marzo y del segundo valor más elevado para cualquier mes, sólo por detrás de diciembre pasado”, indicó la consultora Analytica.

Además, precisó que en el acumulado del primer trimestre, las importaciones sumaron US$284 millones, un aumento de 118,4% respecto al mismo período del año anterior, que equivale al nivel más alto registrado para un primer trimestre.

“La caída del dólar observada en los últimos meses podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo vía plataformas online. En este sentido, mientras que el salario privado cae en términos reales, crece un 11% medido en dólares en los últimos 4 meses con datos”, señaló la firma.

Envíos “puerta a puerta”: todas las claves a tener en cuenta para comprar vía courier

Desde el año pasado, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para los envíos que se realicen mediante courier es de 50 kg. A continuación, todas las claves a tener en cuenta para las compras que se realicen por este servicio:

Te recomendamos: Celulares y televisores vía courier: en qué casos conviene comprar directo desde Tierra del Fuego

Los paquetes o piezas postales no pueden superar los 50 kilos. Abarca a los realizados por el servicio “puerta a puerta” y los catalogados como “pequeños envíos”.

El valor máximo para cada envío llega a US$3000.

No hay tope de envíos por courier.

Para los “pequeños envíos”, en cambio, el límite es de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Con respecto a los aranceles que están exceptuados hasta los US$400 son los derechos de importación y tasa de estadística. En tanto, el impuesto al valor agregado (IVA) debe abonarse.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Desde la ex AFIP explicaron que ese requisito solo aplica a los casos en que el envío es por Correo Argentino.

Cuáles son los productos que no se pueden comprar en el exterior e ingresarlos a la Argentina

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero supervisa las compras realizadas por argentinos en el exterior con el fin de prevenir el ingreso de productos prohibidos y asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras vigentes.

Entre los bienes que no se pueden ingresar al país, se encuentran los siguientes:

Mercadería con fines comerciales o industriales: solo se permite el ingreso de productos destinados al uso personal o como obsequios.

Armas de fuego: permitidas solo con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Explosivos, inflamables y estupefacientes: prohibidos por razones de seguridad.

Material arqueológico y cultural: restringido para proteger el patrimonio nacional.

Electrodomésticos de línea blanca: como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o procesadoras, están permitidos.