Policía de Tucumán detiene a joven por violencia de género en Ranchillos

Este lunes, la Comisaría Ranchillos actuó rápidamente ante una denuncia de violencia de género en el barrio La Vía.

Hoy 17:22

En Tucumán, alrededor de las 22.30 horas, personal de la Comisaría Ranchillos fue alertado sobre un conflicto que se desarrollaba en el barrio La Vía, donde un joven estaba violentando a su pareja.

Al llegar al lugar, los policías observaron al acusado profiriendo amenazas e insultos hacia la mujer, lo que llevó a la intervención inmediata de las autoridades.

Cuando el agresor se percató de la presencia policial, intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por los efectivos a pocos metros de distancia.

Una vez reducido, el joven fue requisado y trasladado a la delegación policial para continuar con el proceso correspondiente.

La Unidad Fiscal de Integridad Sexual y de Género emitió una orden de prohibición de acercamiento a favor de la víctima mientras se lleva a cabo la investigación del caso.

Este tipo de incidentes subraya la importancia de la intervención policial en situaciones de violencia de género, garantizando la seguridad de las víctimas.

Las autoridades continúan trabajando en la capacitación de su personal para manejar adecuadamente estos casos y ofrecer un apoyo efectivo a las víctimas de violencia.