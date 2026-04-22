Cayó “Negucho”, delincuente con frondoso prontuario que tenía en vilo a vecinos de Termas

El sujeto fue aprehendido tras un procedimiento del Departamento Robos y Hurtos. Está acusado de un nuevo hecho delictivo y ya era señalado por reiterados episodios en el barrio.

Hoy 18:55

En un nuevo procedimiento llevado adelante por personal del Departamento Robos y Hurtos DGI Departamental 6 de Las Termas de Río Hondo, fue aprehendido un joven con numerosos antecedentes, sindicado como autor de distintos hechos delictivos que mantenían en alerta a vecinos de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se concretó este martes alrededor de las 12 en un domicilio ubicado sobre calle Antonia Brandán de Medina al 500, en el marco de una causa por robo denunciada por la ciudadana Cecilia Mabel Lescano.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron atendidos por el propietario de la vivienda, quien manifestó que su hijo, identificado como Juárez Erik Eduardo de 23 años, alias “Negucho”, se encontraba causando disturbios bajo los efectos de sustancias y que además era señalado como autor de un ilícito reciente en el barrio.

Te recomendamos: Ingresaron a un local en la feria del dique y se llevaron gran cantidad de prendas

Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a sede policial, donde tras consulta con el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro, se dispuso su aprehensión.

Posteriormente, y como parte de las tareas investigativas, los uniformados se dirigieron al barrio 25 de Mayo, donde un vecino hizo entrega voluntaria de elementos que habrían sido sustraídos: un ventilador de pie marca Dinax (color celeste y negro) y una bomba centrífuga marca Lusqtoff (color naranja y gris).

Fuentes policiales indicaron que el detenido cuenta con un frondoso historial delictivo, siendo reiteradamente vinculado a hechos que generan malestar y preocupación entre los vecinos, quienes venían denunciando su accionar.

El procedimiento finalizó sin incidentes y con el secuestro de los bienes, los cuales serán restituidos a su propietaria en el marco de la causa.