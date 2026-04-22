Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda religiosa para 2026

Christian Nodal ha confirmado la suspensión indefinida de su boda religiosa con Ángela Aguilar, generando dudas sobre su relación futura.

Hoy 19:01

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal anunció que la boda religiosa que tenía planeada junto a Ángela Aguilar para mayo de 2026 ha sido pospuesta indefinidamente.

La pareja, que celebró su matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, situada en Cuernavaca, Morelos, había proyectado una segunda celebración religiosa en 2026, sumando una fiesta con un mayor número de invitados.

No obstante, en una reciente entrevista, Nodal explicó que la decisión de aplazar el evento está justificada por preocupaciones relacionadas con la seguridad en el país. El intérprete afirmó que el contexto actual, asociado a situaciones de violencia e inseguridad, ha influenciado directamente en la suspensión de la ceremonia religiosa.

“Habíamos hablado de casarnos en mayo, pero lo estamos posponiendo por la situación en la que está México”, declaró el cantante, quien también mencionó que la intención era realizar la boda en Zacatecas, pero los acontecimientos actuales han generado incertidumbre.

El artista no proporcionó detalles sobre una posible nueva fecha ni sobre la posibilidad de cambiar el destino de la celebración. Por lo tanto, la pareja no ha confirmado si el enlace religioso se reprogramará en otro lugar o bajo otras condiciones.

Por el momento, esta decisión ha suscitado diversas reacciones entre seguidores y medios de comunicación, mientras se mantiene la expectativa sobre el futuro de la ceremonia.