Ingresaron a un local en la feria del dique y se llevaron gran cantidad de prendas

La damnificada relató que al llegar a su puesto y se encontró con que desconocidos habían forzado los candados del portón de chapa, logrando ingresar al interior del comercio.

Hoy 18:40

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al paseo de compras conocido como Feria del Dique, ubicado en la zona del Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes ingresaron a un local y sustrajeron una importante cantidad de mercadería.

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La damnificada, Aguirre Julia Ester (52), relató que al llegar a su puesto alrededor de las 13 horas, se encontró con que desconocidos habían forzado los candados del portón de chapa, logrando ingresar al interior del comercio.

Del lugar se llevaron:

7 docenas de jeans de mujer, de distintos talles y modelos, marcas Cenitho, Escombro y Levi’s

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14 docenas de calzas deportivas, de variados colores y diseños

10 docenas de remeras, tanto de algodón como deportivas, en diferentes talles

El hecho generó preocupación entre los comerciantes del sector, ya que se trata de un espacio muy concurrido por turistas y vecinos.

En la causa interviene el fiscal Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso inspección ocular, entrevista al sereno del predio y la intervención de la Brigada de Investigaciones para avanzar en la identificación de los autores.

Hasta el momento, no hay detenidos.