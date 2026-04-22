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Solidaridad en acción: Bomberos Voluntarios lanzó una campaña para asistir a familias en Los Juríes

Las donaciones pueden ser acercadas al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en Islas Malvinas 1340, casi Avenida Lugones, donde se centraliza la recepción de la ayuda.

Hoy 15:23
Bomberos Voluntarios

Ante la difícil situación que atraviesan numerosas familias en la localidad de Los Juríes, departamento General Taboada, se puso en marcha una campaña solidaria destinada a ayudar a personas damnificadas por las inundaciones y evacuados.

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La iniciativa es impulsada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, quienes comenzaron a recolectar elementos de primera necesidad para brindar asistencia urgente a quienes más lo necesitan.

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En este marco, se solicita la colaboración de la comunidad con donaciones de alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa en buen estado y artículos de limpieza, insumos fundamentales para afrontar la emergencia.

Las donaciones pueden ser acercadas al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en Islas Malvinas 1340, casi Avenida Lugones, donde se centraliza la recepción de la ayuda.

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Desde la organización destacaron la importancia de la solidaridad en estos momentos críticos y apelaron al compromiso de la ciudadanía para acompañar a las familias afectadas. Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una gran diferencia en medio de la adversidad.

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