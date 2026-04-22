Caso Adorni: el hijo de una de las jubiladas declaró que acordaron un pago extra de US$ 65.000 por el departamento de Caballito

Pablo Martín Feijoo se presentó en Comodoro Py y prestó testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita. Allí aseguró que el monto fue acordado por fuera de la escritura para cubrir refacciones del inmueble.

Hoy 15:08

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo elemento clave. El hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento en Caballito aseguró ante la Justicia que existió un acuerdo por un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la operación formal.

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Pablo Martín Feijoo se presentó en Comodoro Py y prestó testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita. Allí aseguró que el monto fue acordado por fuera de la escritura con el objetivo de recuperar el dinero invertido en refacciones realizadas en el inmueble.

Según su declaración, él mismo se hizo cargo de las obras antes de la venta y luego pactó con el funcionario la devolución de ese dinero una vez que pudiera concretar la venta de otra propiedad.

Una operación bajo la lupa

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el departamento ubicado sobre la calle Miró fue vendido por 230.000 dólares, aunque inicialmente se había ofrecido en 300.000. Adorni abonó un adelanto de 30.000 dólares, mientras que el resto —cerca del 87% del valor— fue financiado a un año, sin intereses.

La modalidad de la operación es uno de los puntos centrales de la investigación, que busca determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.

El rol de los intermediarios

Feijoo, identificado como el encargado de llevar adelante la negociación, es hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del inmueble. Fue quien señó el departamento, negoció su compra al exfutbolista Hugo Morales y posteriormente lo puso a la venta a través de su empresa de desarrollos urbanos.

Además, trascendió que mantenía una relación de confianza con Adorni, ya que sus hijos comparten el mismo ámbito escolar, lo que habría facilitado el acuerdo de condiciones poco habituales en el mercado inmobiliario.

La causa sigue avanzando

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa en curso y prevé nuevas medidas en las próximas semanas. Entre ellas, la declaración del empresario Leandro Miano, vinculado a la otra propietaria, quien deberá presentarse con documentación y su teléfono celular.

También fue reprogramada la testimonial de un contratista que realizó reformas en otra propiedad del funcionario.

Mientras tanto, la Justicia intenta reconstruir el circuito financiero de la operación y determinar si existieron pagos no declarados en el marco de la compraventa.