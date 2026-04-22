Heartstopper se despide: Netflix confirmó la fecha del final de la historia de Nick y Charlie

La película “Heartstopper para siempre” se estrenará en julio y marcará el cierre definitivo de una de las series más queridas por el público joven.

Hoy 15:02

Los fans de Heartstopper ya pueden marcar un día muy especial en sus calendarios. Un día especial porque Nick y Charlie, interpretados por Kit Connor y Joe Locke, regresarán una vez más al catálogo de Netflix, pero también triste porque esto supondrá el desenlace y la despedida definitiva de una de las historias más queridas por la comunidad LGTBIQ+.

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La plataforma de streaming ha confirmado que Heartstopper para siempre, la película que pondrá punto final a esta saga que salta del universo literario creado por Alice Oseman a lo audiovisual, se estrenará el 17 de julio. Una noticia que, de hecho, coincide con el cuarto aniversario del estreno de la primera temporada de la serie británica.

¿Cuál será la trama de ‘Heartstopper para siempre’?

Dirigida por Wash Westmoreland y basada en el sexto libro de las novelas gráficas de Alice Oseman —que continuará siendo la guionista y la productora ejecutiva, como en las anteriores temporadas—, esta última entrega en forma de película nos llevará a un momento clave en la vida de sus protagonistas: Nick y Charlie. La pareja continúa siendo inseparable, pero la inminente marcha de Nick a la universidad y la creciente independencia de Charlie pondrán a prueba su relación. ¿Podrá el amor superar la distancia?

La distancia, pero también las dudas y esos cambios que conlleva la madurez y adultez harán que su historia se enfrente a su mayor reto hasta la fecha. Y mientras, seguirán estando acompañados del resto de sus amigos: Elle, Tao, Tara, Darcy, Tori, Imogen, Sahar e Isaac. El grupo que les ha acompañado desde el principio también vivirá sus propios altibajos sentimentales; tanto en el amor como en la amistad.

Los rostros que veremos en la película

El reparto original regresa al completo junto a Kit Connor y Joe Locke con nombres como William Gao (Tao), Yasmin Finney (Elle), Corinna Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Tobie Donovan (Isaac), Jenny Walser (Tori), Rhea Norwood (Imogen) y Leila Khan (Sahar). Además, los propios protagonistas también participan como productores, reforzando su vínculo con una historia que ha marcado sus carreras.

‘Heartstopper’, un camino hacia el amor libre

Desde la publicación del primer libro en 2018 y su consiguiente adaptación en Netflix en 2022, Heartstopper se ha convertido en más que una serie romántica juvenil. La ficción ha sido aplaudida por su forma honesta y luminosa de abordar a través de la calidez y la sencillez temas como la identidad, la salud mental o el descubrimiento personal, siendo un referente para toda una generación.

Ahora, con Heartstopper para siempre, la historia de Nick y Charlie se despide prometiendo mantener esa esencia que la hizo especial desde el principio: la de un amor que crece, evoluciona y se enfrenta a la vida real sin perder su ternura y ese punto de reivindicación. El 17 de julio los fans tendrán que decir adiós, aunque siempre podremos regresar a ellos.