Andrea del Boca revela sus exigencias para regresar a Gran Hermano

Andrea del Boca, tras su accidente en Gran Hermano, plantea sorprendentes exigencias para su posible regreso al reality.

Hoy 15:13

La participación de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada ha dejado una profunda impresión en la audiencia. Recientemente, la artista tuvo que abandonar el juego debido a un accidente que requirió atención médica. Esta situación ha llevado a especulaciones sobre su regreso a la famosa casa de realities.

La actriz se encuentra en proceso de recuperación y, a pesar de no haber una confirmación oficial sobre su vuelta, el interés por su regreso crece día a día. Yanina Latorre, en su programa “Sálvese quien pueda” emitido por América TV, compartió detalles sobre las exigencias que Andrea ha planteado para reincorporarse al show.

“Ella quiere entrar esta noche misma. Sin embargo, el médico no se lo permite debido a problemas dentales que podrían complicarse si regresa demasiado pronto”, indicó Latorre, subrayando que Andrea necesita estar en un ambiente tranquilo y relajado por su estado de salud.

Además, se reveló que la actriz tiene un acuerdo financiero con Telefe, donde percibe un salario de $575 mil pesos diarios, lo que asciende a 17 millones y medio al mes. Este monto es considerablemente más bajo que lo que ganaba dentro de la casa, donde su salario alcanzaba los $1.5 millones mensuales.

Las demandas económicas para su regreso son también sorprendentes. Según Latorre, Andrea y su abogado han solicitado tres millones de pesos por día para su retorno, una cifra que consideran que podría ser negociable con el canal.

En cuanto a su posible regreso, se discute la opción de que entre acompañada, posiblemente junto a su hija, quien podría actuar como asistente y compañía en la casa. Esta estrategia podría facilitar su reintegración al reality show.