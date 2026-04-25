El intendente Roger Nediani se reunió con referentes ambientales y destacó el trabajo en reciclaje y cuidado del entorno

Referentes del reciclaje expusieron las tareas que realizan desde hace más de tres años en la ciudad.

25/04/2026

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, mantuvo una reunión con la subsecretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Carolina Montenegro, junto a referentes del trabajo ambiental, Sonia Bravo y Gustavo Bravo, quienes vienen desarrollando tareas vinculadas al reciclaje y la concientización comunitaria.

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Durante el encuentro, los integrantes de Eco Punto, dependiente de la Oficina de Saneamiento Ambiental del Municipio, expusieron el trabajo que realizan desde hace más de tres años en el tratamiento y reutilización de residuos, especialmente en el reciclaje de botellas de vidrio. En este sentido, explicaron el proceso que llevan adelante, que incluye la recolección, lavado, limpieza y transformación del vidrio en nuevos productos, como vasos reciclados, que luego son entregados o comercializados en ferias locales.

Asimismo, destacaron el funcionamiento de los ecopuntos, donde se reciben distintos materiales reciclables, entre ellos tapitas plásticas, las cuales son clasificadas y posteriormente reutilizadas para la elaboración de nuevos elementos, como pisos, contribuyendo a la economía circular.

También remarcaron el acompañamiento de distintas organizaciones y vecinos que se suman a estas iniciativas, promoviendo la conciencia ambiental desde edades tempranas, con la participación de instituciones educativas y familias.

Por su parte, el intendente Nediani felicitó el compromiso y la dedicación del grupo, resaltando la importancia de generar una mirada diferente sobre los residuos y su impacto en el ambiente. En ese marco, instó a seguir fortaleciendo estas acciones y avanzar en una estructura de trabajo más amplia que permita consolidar políticas sustentables en la ciudad.

Además, se puso en valor el trabajo de concientización que se realiza diariamente, como así también las intervenciones semanales en rescate y cuidado de animales, contribuyendo a la preservación del entorno natural y la convivencia responsable.

De esta manera, el municipio continúa impulsando iniciativas que promueven el cuidado del ambiente, la reutilización de materiales y la participación activa de la comunidad en la construcción de una ciudad más sustentable.