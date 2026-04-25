SANTIAGO DEL ESTERO | 26 ABR 2026 | 17º
Juveniles: los chicos de Central Córdoba enfrentaron a los de Platense

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

25/04/2026

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la séptima fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Platense. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

Resultados:

La 4ª división perdió 3-2. Goles: Wendnagel -2- y en contra (P); Verón y Posadas (CC).

La 5ª división perdió 4-0. Goles: Stenta -2-, Raimundo y Kadijevic (P).

La 6ª división perdió 1-0. Gol: Pereyra (P).

La 7ª división empató 1-1. Goles: Avila (CC); Riquelme (P).

La 8ª división perdió 1-0. Gol: Zunino (P).

La 9ª división perdió 1-0. Gol: Albarracin (P).

En la próxima fecha, la octava del torneo, que se disputará el sábado 2 de mayo, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Sarmiento de Junín.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

