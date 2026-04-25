Juveniles: los chicos de Central Córdoba enfrentaron a los de Platense

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la séptima fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Platense. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.
Resultados:
La 4ª división perdió 3-2. Goles: Wendnagel -2- y en contra (P); Verón y Posadas (CC).
La 5ª división perdió 4-0. Goles: Stenta -2-, Raimundo y Kadijevic (P).
La 6ª división perdió 1-0. Gol: Pereyra (P).
La 7ª división empató 1-1. Goles: Avila (CC); Riquelme (P).
La 8ª división perdió 1-0. Gol: Zunino (P).
La 9ª división perdió 1-0. Gol: Albarracin (P).
En la próxima fecha, la octava del torneo, que se disputará el sábado 2 de mayo, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Sarmiento de Junín.