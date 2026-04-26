Termenses recibirán un Domingo 26 de abril de 2026 con sol y temperaturas agradables

Los termenses amanecen hoy con neblina, pero se espera un cambio radical en el clima. A partir de la tarde, el sol hará su aparición con temperaturas agradables.

26/04/2026

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una densa neblina que cubre la ciudad con temperaturas de 13.3 °C. La sensación térmica es ligeramente superior, alcanzando los 13.6 °C, pero la humedad del 100% hace que la mañana se sienta más fría.

A medida que avanza el día, se anticipa que el clima cambiará considerablemente. Se pronostica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15.1 °C de mínima y los 24 °C de máxima. Este cambio será muy bien recibido por los habitantes de la región, quienes han estado lidiando con el clima inestable.

Para mañana, los termenses deberán prepararse para lluvias moderadas a intervalos. La mínima se prevé en 13.2 °C, mientras que la máxima alcanzará solo 14.2 °C, lo que significa que será un día bastante fresco y húmedo.

El martes siguiente, el clima mejorará nuevamente y se espera un día parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 13.1 °C y 21.6 °C, manteniendo a los termenses en un rango cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo está marcado por la neblina, con una temperatura de 13.3 °C. Para hoy, se espera un día soleado con mínima de 15.1 °C y máxima de 24 °C; mañana habrá lluvias moderadas y el martes se presentará parcialmente nublado con temperaturas entre 13.1 °C y 21.6 °C.