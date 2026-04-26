“Este tipo de hechos no pueden tolerarse”: Milei repudió el ataque en un evento con Trump

El mandatario argentino se pronunció tras el tiroteo y dejó una fuerte definición política.

26/04/2026

Tras el tiroteo que ocurrió en la cena con periodistas a la que asistió Donald Trump y varios funcionarios estadounidenses en Washington, el Gobierno lanzó un comunicado en apoyo al presidente norteamericano y condenó el ataque armado.

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“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, expresó la dirigencia nacional a través de la red social X.

En paralelo, felicitaron el eficaz accionar policial durante el protocolo de contingencia. “Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos, y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

Personalmente, el presidente Javier Milei condenó con vehemencia “la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueve este tipo de ataques”.

El mensaje del Gobierno nacional se sumó al de otros dirigentes internacionales que repudiaron el ataque. Desde Israel, aliado clave de Estados Unidos, el canciller Gideon Saar condenó el tiroteo “en los términos más enérgicos posibles”, respaldó a Estados Unidos y subrayó la necesidad de mantener una política de “tolerancia cero” frente a la violencia política.

En la misma línea, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó alivio porque Donald Trump y su esposa resultaran ilesos, destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y envió su apoyo al pueblo estadounidense. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también condenó el hecho y remarcó que “la violencia nunca es el camino”, al tiempo que llamó a apostar por la democracia y la convivencia.