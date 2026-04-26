Descubren una nueva isla en el océano Antártico

El bloque terrestre había sido confundido con un iceberg y fue identificado tras un estudio científico.

26/04/2026

Un grupo de científicos a bordo del rompehielos alemán Polarstern protagonizó un hallazgo que sacudió al mundo. Durante una exploración reciente, descubrieron una isla nunca antes registrada en una de las zonas más remotas del océano Antártico.

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La expedición, integrada por investigadores internacionales y coordinada por el Alfred Wegener Institute, tenía como objetivo principal estudiar las corrientes oceánicas y la evolución del hielo marino.

Sin embargo, el mal clima obligó a la tripulación a modificar la ruta. Fue en ese desvío donde divisaron una elevación cubierta de hielo que, en un primer momento, confundieron con un iceberg.

Al acercarse, los científicos comprobaron que no se trataba de una masa de hielo flotante, sino de una estructura rocosa emergente. La isla mide unos 130 metros de largo por 50 de ancho y se eleva 16 metros sobre el nivel del mar.

Hasta ese momento, no figuraba en las cartas náuticas y nunca había sido identificada como una formación independiente.

Para despejar cualquier duda, el Polarstern se aproximó a solo 150 metros de la isla. El equipo la rodeó y desplegó un arsenal tecnológico: mapearon el fondo marino con sonar y lanzaron un dron para obtener imágenes aéreas de alta resolución.

Con esos datos, lograron crear una representación digital precisa de la topografía y confirmaron que se trataba de una isla real, no de un bloque de hielo temporal.

Por ahora, la ubicación exacta permanece reservada, ya que el proceso de clasificación y actualización de los mapas internacionales sigue en marcha.

La región donde apareció la isla es estratégica para la investigación científica, sobre todo por su importancia en el comportamiento del hielo marino y su evolución frente al cambio climático.

Desde 2017, los estudios muestran que algunas áreas del Océano Austral sufrieron una reducción significativa en la extensión del hielo, fenómeno vinculado al aumento de la temperatura de las aguas superficiales.

Este tipo de expediciones no solo permite cartografiar nuevas formaciones, sino también entender mejor los procesos que afectan la estabilidad del hielo antártico, un factor central en la regulación del clima global y en la dinámica de las corrientes oceánicas.