Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
X
Policiales

Monte Quemado: un vehículo cayó al Canal de Dios tras cruzar un puente no habilitado

El hecho ocurrió en el barrio El Canal durante la madrugada. Los ocupantes salieron ilesos tras el impacto.

26/04/2026

Un incidente generó preocupación en la ciudad de Monte Quemado, luego de que un automóvil terminara dentro del denominado Canal de Dios al intentar atravesar un puente que no está habilitado para ese tipo de vehículos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio El Canal, ubicado en la zona sur de la ciudad. Según relataron vecinos del lugar, el paso en cuestión está destinado únicamente a la circulación de peatones y motocicletas, por lo que el intento de cruzarlo con un vehículo habría provocado el desenlace.

A pesar del impacto y la situación, se informó que los ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos, sin necesidad de asistencia médica.

El episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de respetar las señalizaciones y restricciones de circulación, especialmente en zonas donde la infraestructura no está preparada para soportar vehículos de mayor porte. Asimismo, vecinos insisten en la importancia de reforzar los controles y la señalización para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte accidente en avenida Aguirre: un hombre intentó esquivar un perro y termino estrellándose contra un árbol
  2. 2. “Quise quedarme”: Trump reveló que intentó frenar su evacuación durante el tiroteo en Washington
  3. 3. Juicio por Maradona: difundieron un audio de Leopoldo Luque con duras críticas al entorno familiar
  4. 4. Día de la Autonomía Provincial: Elías Suárez encabezará la ceremonia y brindará su mensaje anual en la Legislatura
  5. 5. Luli Trujillo, periodista de C5N, da la bienvenida a su primer hijo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT