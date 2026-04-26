Monte Quemado: un vehículo cayó al Canal de Dios tras cruzar un puente no habilitado

El hecho ocurrió en el barrio El Canal durante la madrugada. Los ocupantes salieron ilesos tras el impacto.

26/04/2026

Un incidente generó preocupación en la ciudad de Monte Quemado, luego de que un automóvil terminara dentro del denominado Canal de Dios al intentar atravesar un puente que no está habilitado para ese tipo de vehículos.

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El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio El Canal, ubicado en la zona sur de la ciudad. Según relataron vecinos del lugar, el paso en cuestión está destinado únicamente a la circulación de peatones y motocicletas, por lo que el intento de cruzarlo con un vehículo habría provocado el desenlace.

A pesar del impacto y la situación, se informó que los ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos, sin necesidad de asistencia médica.

El episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de respetar las señalizaciones y restricciones de circulación, especialmente en zonas donde la infraestructura no está preparada para soportar vehículos de mayor porte. Asimismo, vecinos insisten en la importancia de reforzar los controles y la señalización para evitar este tipo de incidentes en el futuro.